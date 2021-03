Montenegro solo suma dos goles en 12 partidos a lo largo de 606 minutos

Redacción – El joven delantero manudo, Jurguens Montenegro, deja las excusas de lado y se propone a mejorar su nivel con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

Montenegro es consciente de su bajo desempeño con el León en el presente Clausura 2021, por lo que después de paso por la Sele Sub-23 se compromete a mejorar.

Fernán Faerrón, Yurguín Román, Jurguens Montenegro, Bernald Alfaro, Alexis Gamboa y Alonso Martínez se reintegraron este viernes a las practicas erizas.

Ian Smith es el único ausente de la Sub-23 en el cuadro rojinegro, ya que el lateral derecho fue convocado por Rónald González para los fogueos de La Sele mayor en Europa.

Esta baja se le suma a la de Bryan Ruiz, Barlon Sequeira, Leonel Moreira y Johan Venegas por estar en La Sele. Mientras, que Alex López fue llamado por Honduras.

Estas bajas son de gran importancia en Alajuelense, por ello los jóvenes que estuvieron en el Preolímpico intentarán que las ausencias de estos jugadores no pesen.

La tarea de Montenegro y compañía es demostrar las capacidades de cada uno, pero el oriundo de Puntarenas desea mejorar y así no aliarse de excusas.

Jurguens habló en conferencia de prensa y afirma que tratará de disfrutar lo más que pueda, con la misión de poder aportar su granito de arena en beneficio de La Liga.

«Lo he demostrado anteriormente, que siempre salgo a disfrutar y aportar mi granito de arena al equipo, tal vez este torneo no ha sido muy bueno para mí, por circunstancias que sé que realmente debo mejorar pero no es excusa, sé que cada día salgo a mejorar y tratar de disfrutar para hacer las cosas bien.

Ya si en algún momento no se me da, todo dependa de mi si quiero seguir ahí o seguir adelante para hacer las cosas bien, pero si siento que tengo que respaldar a los compañeros que se fueron y ojalá poder hacer las cosas como ellos o mejor», afirmó Jurguens Montenegro.

El León es líder y único invicto del torneo con 30 puntos, por lo que se alistan para defender ese paso perfecto cuando visiten a San Carlos el próximo martes a las 7:00 pm.