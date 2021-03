Brumosos se ubican en la quinta casilla de la tabla

Redacción- Hernán Medford elogia la constancia de Alajuelense y deja de lado mal momento del Cartaginés, pues considera que todos los equipo -excepto el cuadro erizo- son inconstantes en el torneo.

El Club Sport Cartaginés sigue dejando escapar puntos importantes en el campeonato, tras empatar en el juego de la jornada 14 ante el Municipal Pérez Zeledón.

Resultado que ha hecho explotar las redes con los comentarios de la afición brumosa, que piden un cambio en el equipo pues consideran que las grandes contrataciones que realizaron no han dado resultados.

Sin embargo, estos comentarios parecen no afectar al timonel brumoso, Hernán Medford, que sigue rescatando que su equipo juega bien pese a estar fuera de la zona clasificación, lo cual es alarmante para la institución blanquiazul.

«Jugamos contra un equipo bien parado, nosotros tratamos por todo lado pero no lo logramos, también hay que darle méritos Pérez Zeledón que se supo parar atrás, al final faltó lo esencial.

Si me habla de constancia no me hable de Cartago hábleme del campeonato, es un problema que han tenido todos los equipos, dejando fuera a Alajuela que ha sido el más constante, pero ningún otro.

Hay que ser más contundentes porque sí producimos. Los muchachos están conscientes pero en un momento dado tienen que agarrar el ritmo que necesitamos.

A excepción de Alajuela que está en el primer lugar, los otros tres puestos van a estar bien peleados hasta el final».

De esta manera, el técnico de la escuadra blanquiazul aprovechó la conferencia de prensa para resaltar que el único equipo constante del campeonato es Liga Deportiva Alajuelense.

El Pelícano buscará meter a Cartaginés en la siguiente ronda obteniendo la máxima cantidad de puntos de aquí a la fecha 22 del balompié costarricense, pero los brumosos no tienen un camino fácil.

Pues en la próxima fecha tendrán que medirse ante Limón FC en el estadio Ebal Rodrigues, donde ambos equipos lucharan por los tres puntos del compromiso.