Aplican la vacuna de Moderna en la farmacia del supermercado

Redacción – En Estados Unidos, la campaña de vacunación contra el Covid-19 ha sido muy distinta a la de otros países. Incluso, en Miami, los adultos mayores están siendo vacunados también en una cadena de supermercados.

Toda persona que muerte una identificación con dirección en Florida y que respalde que es mayor de 65 años, puede ser vacunado en las farmacias de Publix, unos supermercados ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Además, los trabajadores de la industria médica y los mayores de 55 años con alguna de las 13 enfermedades crónicas, establecidas por el estado como factores de riesgo ante el Covid-19, también pueden ser vacunados en estos recintos.

No obstante, no piden ningún dictamen médico que compruebe el estado crónico del paciente, sino que «confían» en la palabra de quien se acerque a solicitar la vacuna.

«El proceso fue extremadamente simple. Me anote en la página web, me dieron uno de los primeros turnos. Elegí el supermercado que queda más cerca de mi hogar. La verdad es que no me dolió, ni siento nada diferente en mi cuerpo”, contó a Infobae la ciudadana Carol Silva Medina, quien también es trabajadora del área de la salud.

Por su parte, un adulto mayor de 76 años, Evelio Méndez, agregó a ese medio de comunicación que llevaba más de un mes esperando para ser vacunado, pero los turnos se agotaban muy rápido, hasta que consiguió campo en el supermercado del área de Brickell.

El fármaco que están aplicando es el desarrollado por Moderna.

Quienes se vacunen, deben permanecer 15 minutos en observación por si generaran alguna reacción alérgica.