Mayorga le tiró con todo a la administración morada

Redacción – El ex-jugador morado, Benjamín «Mincho» Mayorga, dice que el Saprissa parece equipo de tercera división por la falta de información a los aficionados.

Mayorga cuestiona el manejo que le da el Monstruo a sus diferentes redes sociales, ya que considera que no es el adecuado para el equipo más ganador del país.

Fiel a su estilo polémico, «Mincho» no entiende que pasa actualmente con la institución, debido que no está informando a la afición como se debe y se lo merece.

La crítica del legendario ex-jugador es también porque no han contratado un personal fuerte para competir y así dar información verídica hacia todo el saprissismo.

«Mincho» dice que en Talamanca tiene un equipo que informa mejor que el cuadro morado, algo que él califica como mediocre y por eso el club ha bajado unos peldaños.

«Toda empresa debe tener su gerente y tiene que su contador. En Saprissa hay veces que yo no entiendo que es lo que pasa actualmente, uno no está adentro pero en Saprissa en estos momentos no dan información a los aficionados.

Yo creo que no solo le han falta el respeto al primer equipo, al no contratar un personal debidamente fuertes para competirles a cualquiera y que mantienen sin información verídica y de fortaleza para el saprissismo.

Todo eso nos hace un equipo mediocre hay veces, un equipo sin información, parecemos uno equipo de tercera división. En Talamanca tenemos un equipo que tiene más información que Saprissa, yo creo que Saprissa ha bajado varios peldaños en vez de subir.

Saprissa no está para ser campeón y el Saprissa siempre seguirá siendo peligroso, por el mismo orgullo que tienen los jugadores y yo al Saprissa no lo doy por descartado», afirmó Mayorga al programa Contra Golpe de TD Más.

Para Mayorga lo más importante es que los morados recobren la esencia que ha caracterizado al club en su historia, por lo que pide un cambio de actitud.

Sin dudas, que Mayorga se ha convertido en la voz de muchos fanáticos morados, que se sienten identificados con el pensamiento del popular «Mincho».