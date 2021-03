Redacción- Un padre obliga a su hija a disculparse por bailar «twerking» en TikTok.

La joven que solía publicar videos bailando ‘twerking’ en TikTok, sin embargo, tuvo que pedir disculpas públicas a su familia después de que su padre la obligara a hacerlo.

Según medios internacionales el padre asegura que este tipo de contenido no representa a su hija.

«Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron», afirma la menor.

Se debe resaltar que en redes sociales se ha hecho viral el video en el que la bloguera aparece junto a su padre y se justifica con sus allegados por las grabaciones compartidas en Internet.