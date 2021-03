Redacción– Hace unos días comenzó a circular en redes sociales el conmovedor video que muestra el encuentro entre un cachorro chihuahua y una colorida mariposa.

En las imágenes aparece el perrito recostado en la entrada de su hogar jugando con el animalito color naranja.

En redes manifiestan que la mariposa vuelve a su alrededor en aparente respuesta a su juego.

«Es obra de Dios», escribió la persona que compartió el material en Facebook.

El video atrajo la atención de más de 1.1 millones de reproducciones y lo comparten en sus perfiles con mensajes de amor hacia la naturaleza.

this puppy playing with a butterfly is the cutest thing ever pic.twitter.com/99JIyyLJeq

— Humor And Animals (@humorandanimals) March 19, 2021