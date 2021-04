Facilidades del centro de entrenamiento le permite a los erizos atraer talento joven a sus filas

Redacción- Aarón Suárez revela que las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Liga generaron su salida del Saprissa.

El joven volante de tan solo 18 años se ha comenzado a ganar los elogios de la afición rojinegra con su entrega y talento demostrado en la cancha.

Características que ha logrado desarrollar en con todas las facilidades que se encuentran dentro del CAR manudo.

Mismo que le ha permitido al León atraer a promesas que se encuentran en otros equipos pero que terminan llegando a la filas erizas.

Debido a que en el centro de entrenamiento ubicado en Turrúcares de Alajuela cuenta con instalaciones de gran calidad para su desarrollo como profesional.

«En el 2019 a mediados fue que llegué a Alajuelense y la verdad me ha ayudado muchísimo en todo aspecto, físicamente, futbolísticamente y el motivo por el que me fui fue por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que me aportaba muchísimo para poder crecer como jugador que es lo más importante», expresó la promesa del León.

Suárez forma parte del gran conjunto de jugadores que emigraron de las divisiones menores saprissistas y que ahora se encuentran en la acera del frente.

Inclusive el oriundo de la Trinidad de Moravia ya logró anotarle a su exequipo, cuando puso el 0-5 en el Clásico Nacional disputado el pasado domingo.

Tanto que representó el segundo en su apenas corta carrera dentro de la primera división, puesto que el primero fue el viernes 9 de abril contra el Municipal Grecia.