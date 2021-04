Redacción- Varios miembros de la Asamblea Legislativa salieron contagiados del covid-19, tras confirmarse como positivo un asesor del presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank. Este último legislador tiene contacto con todos los parlamentarios.

Esta semana, la legisladora Xiomara Rodríguez de Nueva República también le salieron positivos los resultados del covid-19.

“Compañeros quiero comunicarles que me hice la prueba covid-19 y hoy me notificaron que dio positivo. Estaré guardando el tiempo que medicamente me indiquen”, manifestó Rodriguez.

También la semana pasada, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, salió positiva del virus covid-19.

La misma legisadora comunicó: «Debido alos casos positivos anunciados en el Plenario Legislativo, procedí de manera preventiva a realizarme la prueba PCR de SARS CoV 2, la cuál salió como positiva».

Solís aclaró ser asíntomática pero que deberá estar en aislamiento para evitar contagiar a otras personas.

Por otra parte, el médico de la Asamblea Legislativa, Wálter Rodríguez, le había pedido al Ministerio de Salud órdenes de aislamiento obligatorio para los 57 diputados por “al menos 10 días”.

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank comunicó que “en caso de que las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud acojan la recomendación del médico institucional y emitan órdenes sanitarias a la mayoría de las diputaciones, el Plenario Legislativo no podrá sesionar mientras esté vigente el aislamiento. Estamos a la espera de que el área rectora de Salud nos comunique sobre la emisión de estas órdenes”.

“Previendo una posible afectación a la realización de la sesión del 1° de Mayo, hemos elevado consulta al Departamento de Servicios Técnicos para que nos indique lo que procede al respecto”, concluyó Cruickshank.