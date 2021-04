Colindres afirma que siempre que da un criterio siempre se saca lo negativo

Redacción – El delantero morado, Daniel Colindres, dice que al final del campeonato se sabrá si hay tanta diferencia entre La Liga y los otros clubes del fútbol nacional.

Colindres afirma que el torneo será encargado de decir, si le León está muy por encima de las otras instituciones, que ven como el León marcha como líder e invicto.

La Liga no conoce la derrota e 20 fechas transcurridas, lo cuál no genera nada en Colindres, que deja claro que Saprissa y Herediano también han marcado la pauta.

Es por ello, que el atacante de 35 años afirma que nunca se sabe quién será campeón, pese que Alajuelense ha mostrado estar varios escalones arriba.

Además, Colindres afirma que por lo menos en Saprissa nunca van a irrespetar al Santos, Jicaral, Pérez Zeledón y los otros clubes que luchan por clasificar.

Daniel Colindres conversó con Deportivas Columbia y afirma que en las semifinales los cuatro equipos que clasifiquen tienen los mismos chances de salir campeones.

«Siempre que doy un criterio sacan la parte negativa y no la positiva, me parece que cuando da un criterio siempre busca expresar los sentimientos de uno como jugador. El campeonato dirá, al final se sabrá si hay esa diferencia futbolística o no de la que se habla tanto.

Por algo estos tres equipos (Saprissa, La Liga y Herediano) han marcado la pauta en los últimos años y por ahí, puede que uno nunca sabe puede ser campeón, no vamos a irrespetar jamás a los que están haciendo un buen trabajo como lo es Santos de Guápiles, Jicaral y los equipos que están a las puertas de clasificar.

Al final, el torneo llámenlo mediocre o como quieran, al final los que clasifiquen como sea, tiene las mismas chances de ganar como que si pasaran de primeros”, afirmó Colindres a Deportivas Columbia.

Saprissa buscará sellar su clasificación en las dos jornadas restantes de la fase regular, donde medirán fuerzas ante Santos en La Cueva y San Carlos de visita.

Los liderados por Mauricio Wright son terceros con 26 puntos, por lo que Colindres y compañía buscarán no pasar apuros para poder pasar a semifinales.