Monstruo ocupa la tercera posición con 26 puntos

Redacción – El veterano delantero morado, Daniel Colindres, asegura que la historia dice que no se repartan nada, mientras Saprissa esté vivo en el campeonato.

Colindres es consciente de la gran responsabilidad que conlleva vestir la camisa del Monstruo, por lo que siempre han tratado de estar a la altura en el plantel.

Por ello, el empate de 2-2 en el último suspiro ante Herediano es prueba del ímpetu y garra de los jugadores del Saprissa, que quieren volver a cautivar a toda su afición.

La idea de los comandados por Mauricio Wright es mantener el paso firme, con la única intención de conseguir la clasificación a semifinales del certamen.

Para ello, Colindres asegura que el grupo está cerrado más que nunca, con la misión de luchar por el título, lo cuál siempre ha caracterizado al club más grande del país.

Lea también: Bolaños sueña con clasificar pese a crisis que vive el equipo más grande del país

Pero todo no quedó ahí, ya que el futbolista de 35 años reconoce que las críticas son bien recibidas, aunque eso sí, señala que las escucha y calla con el fin de mejorar.

Daniel Colindres habló con Teletica Radio y asegura que sabe de la responsabilidad que lleva vestir la camisa morada, por lo que pide que no se repartan nada.

«Me parece que los que vestimos esta camisa siempre tratamos de estar a la altura de esta institución y sabemos lo que esto conlleva, sumado a la responsabilidad. Por algo la historia dice no se repartan nada, mientras Saprissa esté vivo.

Nosotros vamos a seguir con el grupo cerrado, dando pasos en firme y tratando de conseguir lo que es la clasificación, después trataremos de luchar por el título que es lo que siempre ha caracterizado a Saprissa.

Las críticas son bien recibidas, las recibimos de buena manera, siempre voy que uno es el principal autocrítico, porque uno sabe cuando esta en el mejor momento y cuando no, entonces claro que uno escucha, pero uno escucha y calla, no más grande el que gana, si no el que se levanta de la adversidad», afirmó Colindres a Teletica Radio.

Los morados se ubican en la tercera posición del certamen con 26 puntos en 20 partidos, lo que los deja con grandes chances de clasificar a falta de dos jornadas.