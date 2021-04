Colindres ha sido muy criticado por el saprissismo

Redacción – El delantero morado, Daniel Colindres, asegura que crisis sería si el Monstruo estuviera fuera de los dos torneos, que disputan en el presente semestre.

Colindres le bajó el tono al ridículo del Monstruo en la Concachampions, luego de caer en la vuelta ante Philadelphia Union con marcador de 4-0 y un global de 5-0.

Ese vergonzoso resultado tiene molesto al saprissismo, que pide la salida de Roy Myers y de varios jugadores, uno de ellos es Colindres debido a su bajo nivel.

Muchos fanáticos al Saprissa señala que el ariete de 35 años todavía piensa que sigue en Bangladés, ya que desde que volvió al Monstruo no ha mostrado mayor cosa.

Pese al pobre rendimiento, Colindres no cree que vivan una crisis, porque para él lo sería si ya no tuvieran chances en el torneo tico, luego de el papelón en Concacaf.

El Mundialista en Rusia 2018 con La Sele afirma que el plan que tenían ante Philadelphia se les vino abajo y por ello, terminaron siendo goleados de manera penosa.

Los morados llegaron a un total de 10 partidos sin ganar y de esa forma agravar su mal momento, en el cuál no conocen la victoria desde el 21 de febrero.

Daniel Colindres habló en conferencia de prensa y afirma que cuando no estén clasificados en el torneo tico, ahí se podrá hablar de crisis pero por el momento no.

«Crisis sería si estuviéramos fuera de los dos torneos sin competir a ninguno de los dos, solo participando, me parece que ahí es donde se puede usa la palabra crisis. Teníamos un plan queríamos dar la campanada, lamentablemente se nos vino abajo pero en el torneo nacional seguimos arriba, tenemos un bache y claramente no se puede negar.

Asumimos la responsabilidad, pero la palabra crisis me parece que cuando no estemos clasificados o camino a clasificar para el torneo nacional, ahí si podemos decir que estamos en crisis y que el equipo que se hizo para competir no dio la talla, me parece que ahí si cabe la palabra crisis», afirmó Colindres.

Los comandados por Roy Myers volverán al país este 15 de abril a las 6:00 pm, con el fin de alistar el Clásico Nacional del próximo domingo a las 4:00 pm en La Cueva.