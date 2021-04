¡Lamentable! Solo en tres meses, 104 personas perdieron su vida en las carreteras

Redacción-104 personas perdieron su vida en el sitio del accidente de carretera, solo en el primer trimestre del 2021.

Es decir, 7 vidas más se perdieron este año en comparación a las cifras reportadas entre enero y marzo del 2020. Este incremento representa, asimismo, un 6.12% más de fatalidades, de un periodo a otro.

Los resultados son negativos, no solo por el hecho de que representa un aumento respecto al año pasado, sino por una tendencia a mantenerse cifras por encima de las 30 fatalidades.

De hecho, se hilan cuatro meses consecutivos por más de un muerto por día, luego que en diciembre se reportaran 37 decesos, en enero 36, en febrero 35 y el mes pasado con 33.

La última ocasión en la que se sumaron tantos meses consecutivos con más de un deceso por día fue entre setiembre y diciembre del 2019 (43, 44, 33 y 55 respectivamente).

“Ciertamente, estamos registrando cifras importantes de decesos. Estamos por encima de un fallecido diario y fue algo que no se dio con mucha frecuencia en el 2020, claramente, por los efectos en la circulación vinculados a las medidas por la pandemia de Covid 19. Sin embargo, no tenía por qué volverse a esas cifras, siempre se guarda la esperanza de cambios en algunas conductas, pero cuando detenemos vehículos a 170 km/h, por ejemplo, o sumamos 518 casos de alcohol detectados en el primer bimestre del año, de los cuales 404 terminaron en el Ministerio Público, es evidente que muchos siguen siendo irresponsables en carretera”, reflexionó Alberto Barquero Espinosa, Sub director de la Policía de Tránsito.