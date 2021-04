Redacción – Manchester United no decepciona a sus fanáticos en el mundo y encabeza clasificados a las semifinales de la UEFA Europa League.

Los Diablos Rojos eliminaron al Granada de España con contundentes cifras de 4-0, tras ganar por la mínima en el segundo round de la serie realizado en Old Trafford.

Una gran definición de Edison Cavani al minuto 6, abrió la cuenta para el legendario club inglés encaminara el pase a al etapa decisiva del torneo de Europa.

Ese tanto fue suficiente para que los ingleses manejaron los tiempos del partido a su gusto y así lograr controlar muy bien al combativo cuadro español, que siempre peleó.

Sobre 91 minutos Jesús Vallejos marcó un autogol para poner el 2-0 en el partido y de esa forma sentenciar la victoria del equipo más laureado de la ciudad de Manchester.

Con Sir Alex Ferguson como testigo en las graderías, el Man U selló su boleto sin ningún inconveniente entre los mejores cuatro de la Europa League.

Dicho resultado le dibuja una sonrisa a los cientos de seguidores de este tradicional club de Inglaterra, que enfrentará en semifinales al AS Roma de Italia.

La escuadra italiana eliminó al Ajax con un global de 3-2. Mientras, que en la otra semifinal sacarán chispas el Arsenal de Inglaterra vs Villarreal de España.

⏰ RESULTS ⏰

🟡 Villarreal through, remain unbeaten

⚽️ Džeko scores as Roma reach semi-finals

🔴 Arsenal impress in Prague

👏 Manchester United into last 4

Who did it best tonight? 🤔#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021