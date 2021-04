Carevic cuestiona como se diseñó el certamen

Redacción – El técnico argentino del León, Andrés Carevic, asegura estar molesto por el formato del Clausura 2021, debido que no le da ningún beneficio al líder del torneo.

Carevic dio a conocer su malestar por como se diseñó el actual certamen, debido que no le da ningún tipo de incentivo al equipo que termine primero en la fase regular.

Actualmente, Alajuelense está líder e invictos con 37 puntos en 17 jornadas, lo que habla muy bien de la enorme constancia y regularidad del Equipo de su Gente.

Pese a ese gran desempeño, el timonel asegura que da lo mismo terminar con 10 o 20 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, debido que no tienen ningún incentivo.

Hasta el torneo pasado, el club que quedaba líder se aseguraba una Gran Final Nacional como mínimo, por lo que podía fracasar en semis y final, que igual podía pelear la copa.

Pero en el Clausura 2021 ese formato desapareció y Unafut optó por volver al diseño de semifinales y final, para de esa manera definir al campeón con menos juegos.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y expresó su molestia por el formato, pero deja claro que así fue que lo aceptaron, por lo que se deben adecuar al mismo.

«Con respecto como está diseñado este torneo, claro que nosotros no estamos de acuerdo, porque no le da ningún beneficio al que realmente es muy regular, trabaja bien y está líder en la tabla de posiciones, entonces no tenemos ningún beneficio del salir líderes generales por 10 o 20 puntos, pero bueno así está hecho el torneo y así lo aceptamos.

Así lo estamos enfrentando, pero esas son decisiones que no están en mi persona y las decide otra gente, nos adecuamos a las decisiones que se toman», afirmó Carevic.

Alajuelense buscará mantener el invicto en el campeonato, cuando visiten La Cueva para enfrentar al Saprissa en el Clásico Nacional este 18 de abril a las 4:00 pm