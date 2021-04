Redacción – Marco Ureña sonríe al otro lado del mundo tras triunfo por 2-1 del Central Coast Mariners, donde goza de regularidad en el líder del fútbol de Australia.

El atacante nacional fue titular en el duelo de su equipo este Jueves Santo ante el Adelaide United, que vio como el cuadro del oriundo de Acosta sacó a relucir su jerarquía.

Medios australianos calificaron al nacional como un soldado raso de los Mariners, ya que se vio bastante participativo en labores de ofensiva y defensiva en el club.

Esa garra le han valido elogios a Ureña de parte de los fanáticos del Central Coast, que al minuto 17 vieron como Matt Simon falló un penal de forma inexplicable.

Pese a ese fallo del capitán del club, Marco y compañía no se dieron por vencidos, por lo que continuaron bombardeando el marco rival pero sin tener mayor éxito.

Aunque el Adelaide United no mostró mayor cosa en la cancha, fueron los que se adelantaron con un gol al minuto 47 obra de Yengi para poner el 0-1.

Eso le tocó el orgullo al timonel del Central Coast, que movió sus fichas y uno de los sacrificados fue Marco Ureña, que abandonó la cancha al minuto 64.

El tico vio desde la banca como Oliver Bozanic puso el 1-1 al minuto 72. Mientras, que Alou Kuol se encargó de poner el 2-1 a favor del Mariners al minuto 76.

