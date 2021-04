Redacción – ¡Ridículo morado! Philadelphia Union golea 4-0 al Saprissa y lo elimina de la Concachampions con un contundente global de 5-0.

Con más de 5 mil aficionados en las graderías del Subaru Park, Philadelphia Union de la MLS recibió al Saprissa por la vuelta de los octavos de final de Concacaf.

Con gran presión y veloces transiciones al ataque, los estadounidenses empezaron a darle dolores de cabeza al Monstruo, que tuvo su primer susto al minuto 5.

Jakob Glesnes se llenó de confianza y sacó un potente remate en el área morada, que se estrelló en el vertical de la portería del cuadro morado.

That was close for @PhilaUnion! But the post 💥 denies the first goal of the game!

🏆 #SCCL21 pic.twitter.com/ORTCg3tgBm

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 15, 2021