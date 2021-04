Morados buscarán ganar el Clásico 329 de la historia

Redacción – El técnico morado, Roy Myers, anhela que el Monstruo resucite de las cenizas al estilo del Ave Fénix en el Clásico Nacional ante Alajuelense.

Myers espera que sus jugadores enfrenten a Alajuelense con la motivación al tope y de esa forma, tener la convicción para sacar un resultado positivo en La Cueva.

Los morados atraviesan momentos complicados en el Clausura 2021, ya que suma ocho partidos al hilo sin ganar, lo que tiene furioso a todo el saprissismo.

Desde el 21 de febrero no festejan una victoria, por lo que Myers deja claro que nunca ha puesto excusas, pese a las complicadas circunstancias que han vivido.

A lo interno del plantel morado conocen las razones del bache negativo que enfrentan, por lo que buscarán salir del mismo ante su más enconado rival.

Pese a todo lo que viven, Myers señala que todavía están peleando por clasificar, por lo que le pide a sus jugadores sacar el orgullo morado para quitarle el invicto a La Liga.

Roy Myers afirma que en el camerino saben lo que viven, pero no han salido para no poner excusas, por eso asegura que están listos para sacar la tarea en el Clásico.

«La convicción, creer que cuando todo parece que no se da este equipo siempre ha salido al frente, ese es el mensaje que se ha dado y podemos decir que internamente si conocemos las razones, del porque no se pueda de repente obtener un resultado, porque faltan jugadores importantes, por las razones que sean.

Yo no quiero venir acá y dar excusas, no es mi estilo pero si se analiza se ve que en los partidos han faltado jugadores y tuvimos que poner a David Guzmán de central, porque no está Aubrey David y Kendall Waston. Internamente conocemos esos detalles a lo interno, pero no queremos salir porque suena a excusa.

A pesar de todas las circunstancias estamos peleando por cosas importantes, no podemos contar con jugadores claves, estamos ahí en la lucha, ese es el mensaje. Vamos a clasificar y vamos a ganar, internamente sabemos lo que está pasando, estamos convencidos que esto lo vamos a sacar.

Insisto porque estuvimos en situaciones donde teníamos todo en contra para perder y terminamos ganando, eso es esta institución, eso es. No lo digo yo, lo dice la historia y los más jóvenes pueden investigar que es lo que ha pasado con esta institución y nosotros vamos apelar y estamos apelando a eso», afirmó Roy Myers.

Clásico 329 de la historia se realizará este 18 de abril a las 4:00 pm en La Cueva, en un duelo donde La Liga llega como líder e invicto, por lo que es llamado a ganar.