Redacción – El delantero nacional, Marco Ureña, sufre en carne propia amargo descalabro del Central Coast Mariners por 1-0 ante el Western United FC en Australia.

Como ha sido usual en la temporada de la A-League, el tico fue titular con su número 12 en su espalda y de esa forma comprobar que es pieza clave en su equipo.

La escuadra del nacional inició dormida el partido, ya que apareció Connor Pain con una certera definición para poner el 1-0 a favor del Western al minuto 5.

Esa anotación cayó como un balde de agua fría para el Central Coast Mariners, que empezó a buscar por todos lados la llave que les diera la igualdad en el marcador.

