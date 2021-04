Redacción-Llegó la Semana Santa y con ello, miles de personas toman de decisión de salir a pasear a lugares turísticos y donde la familia.

Por eso, las autoridades de la Policía de Tránsito giraron una serie de consejos para que los turistas eviten accidentes.

El dormirse mientras se conduce es una de las amenazas más latentes en carretera cuando se sale temprano y se conduce por muchas horas, de ahí que instan a las personas a dormir bien el día anterior, tomarse descansos en el camino, más si sienten sueño, y a viajar con una persona como copiloto que les hable y que esté atenta a cualquier síntoma de sueño de quien maneja.

Este es uno de los consejos más relevantes de la Policía de Tránsito para esta Semana Santa, cuando muchas personas se trasladen a zonas rurales y a las costas a disfrutar de algunos días de descanso.

No sobrecargar el vehículo ni de equipaje ni de personas es fundamental para reducir riesgos de accidentes, sea por inestabilidad provocada por sobrecarga o por las consecuencia que el exceso de pasajeros puede generar, comprendiendo que, lógicamente, alguno o algunos no llevarán cinturón de seguridad.

“Sobre el tema del cinturón de seguridad, nos ha costado mucho que las personas comprendan que la actual Ley, que tiene más de 8 años, no hace diferencia entre los asientos delanteros y los traseros, respecto al uso de este dispositivo. Por temas de protección, todos los ocupantes del automotor deben llevarlo puesto, no hay menos riesgo en esos asientos traseros. En Semana Santa, se logra ver muchas violaciones a esta norma, porque recargan los vehículos para irse de paseo, y sobre eso queremos llamar la atención; no se debe hacer”, detalló German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito.

Los menores de 12 años deben viajar con un dispositivo de retención adecuado, lo cual, también puede restar espacio físico en los asientos traseros.

Revisar el estado mecánico, eléctrico, así como el estado de las llantas del automotor son consejos básicos de la Policía de Tránsito, para quienes aprovechan este receso para salir de paseo.

Por otro lado, el abuso de la velocidad es otro factor que influye en los accidentes graves y con fallecidos.

No conducir bajo los efectos del alcohol también es otro consejo fundamental, más cuando el ir de paseo se puede usar como una excusa de fiesta.

“Sobre la ingesta del alcohol quiero hacer un paréntesis, en el sentido que no solo es una obligación no consumir licor si se va a conducir; también aplica la recomendación para los peatones; algunas personas abusan del alcohol y luego empiezan a caminar de regreso a su lugar de hospedaje en malas condiciones; no conocen la zona, son zonas mal iluminadas, en muchos casos no hay aceras; entonces, representa un claro riesgo de atropello”, agregó el funcionario.

No usar sandalias o chancletas para conducir el vehículo, por el riesgo de que se atoren en los pedales, más si están mojadas, también es una buena recomendación.

A los ciclistas se les pide respetar la Ley de Tránsito, hacerse visibles. Si alquilan o les prestan una bicicleta en su sitio de recreo, deben vestir ropa clara o reflectante de la luz, utilizar luces si salen de noche y a los conductores se les pide respetar 1.5 metros, como mínimo, al rebasarlos y hasta escoltarlos con el automotor si los alcanzan en una zona oscura; sería un gran gesto, aportó Marín.

En el caso de las motocicletas, también hay que evitar sobrecargarla con equipaje, deben viajar como máximo 2 personas y no deben subirse niños con menos de 5 años