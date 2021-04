Grave entrada de Blanco le ha dado la vuelta al mundo

Redacción – Daniel Colindres defiende a Ricardo Blanco y considera que no tuvo mala intensión tras su grave entrada a un jugador del Philadelphia Union.

El delantero morado salió a defender a Blanco, que ha sido víctima de comentarios negativos en muchas partes del mundo, luego de su polémica falta a un rival.

Los hechos se dieron en el primer round de la serie entre Saprissa y el Philadelphia, que ganó con marcador de 0-1 en los Octavos de Final de Concacaf en La Cueva.

Cuando el partido marcaba el minuto 94, Blanco le propinó una entrada criminal a Kai Wagner del Union, tras un impacto en su pierna derecha, en una acción desmedida.

Ni el Cuchillo Herrera se atrevió a tanto. pic.twitter.com/zX1qc7khnk — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) April 8, 2021

La falta generó que el jugador alemán se elevara y cayera al suelo con su espalda. Casi que de inmediato se descompuso el juego en una acalorada trifulca.

El duelo se suspendió por unos minutos y el cuarteto arbitral se descantó por empezar a sacar a amarillas, incluido al infractor y protagonista de todo, Ricardo Blanco.

Además, también vieron la amarilla Jakob Glesnes, Gregory Monteiro, Michael Barrantes y Daniel Colindres. Este último no consideró de roja la jugada.

La víctima de la grave falta, Kai Wagner se quedó en la cancha varios minutos y terminó abandonando la cancha con dificultad, ya que fue renqueando al camerino.

Colindres habló en conferencia de prensa y dice que Ricardo es un jugador que siempre va fuerte a la bola, por lo que nunca ve ninguna mala intensión del morado.

«Al final del partido, me parece que es una jugada que se da, Ricardo trata de llegar fuerte a la bola y el colega del Philadelphia se la toca antes y me parece que no hay mala intensión, simplemente se dio por la inercia de la fuerza que traía en la disputa del balón.

Me parece que Ricardo es un jugador que siempre va fuerte a la bola, son jugadas circunstanciales que se dan en el juego, son criterios del árbitro, acá en Costa Rica se penaliza con roja, pero internacionalmente vemos que no es así.

No sé, si no han visto los partidos de Champions pasa lo mismo, van fuerte a la bola y los árbitros tienen otro criterio, saben que la adrenalina está arriba y nosotros nos hemos caracterizado por siempre querer ganar, a pesar de la jugada fuerte de Ricardo, él que empieza primero es el jugador del Philadelphia que lo empuja sin razón, por dicha no pasó a más», afirmó Daniel Colindres.

Varios medios de comunicación de varios países del mundo han calificado la acción como una jugada artera y lamentable que se de en un torneo oficial de Concacaf.