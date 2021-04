Manudos sellaron el liderato con 43 puntos

Redacción – El técnico uruguayo de Jicaral, Martín Arriola, llena de elogios nivel de Alajuelense, debido que considera que el club rojinegro están a un nivel internacional.

Arriola sufrió con su equipo del poderío del León, que no tuvo piedad de los peninsulares y lo vencieron con un 3-0, lo que mantiene a los erizos líderes e invictos.

Para el timonel del Huracán de la Península, sus jugadores no estuvieron a la altura ante el campeón nacional, ya que se vieron superados desde el primer minuto.

Aunque los azul y blanco tenía un plan de juego establecido, el mismo no sirvió de nada, porque según Arriola, los manudos están en un mejor nivel cada día.

Pero los elogios no quedaron ahí, ya que el charrúa considera que Alajuelense compitió y cumplió de gran forma en la Concachampions ante Atlanta United.

Martín Arriola aprovechó la conferencia de prensa para revelar que considera que los erizos están en un nivel internacional, lo cuál se refleja fecha a fecha.

«Es un poco difícil sabiendo que fuiste superado desde el primer minuto, nosotros teníamos un plan de juego, muy similar de lo que habíamos hecho en el anterior juego con La Liga en Jicaral, sabiendo que el escenario era diferente, que las dimensiones del campo eran diferentes.

Desde mi punto de visto con un equipo de Alajuelense que cada día está en un mejor nivel y si me preguntan a mí, posiblemente están a un nivel internacional, evaluando que posiblemente en Concacaf sino hubiesen sucedido unas cosas podían haber pasado perfectamente la fase, porque estuvo a la altura y compitió a nivel internacional.

No enfrentamos el juego como lo teníamos que hacer y desde mi punto de vista no estuvimos en ningún momento a la altura, pero al final no hay duda que el resultado es más que justo», afirmó Martín Arriola.

La derrota ante La Liga cala hondo en el timonel peninsular, debido que su equipo se quedó con un total de 24 puntos a lo largo de 19 jornadas disputadas.