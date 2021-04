Periodista narró su experiencia en su perfil de Facebook

Redacción – La salud mental es cosa seria y unas barreras en un puente, no impiden que las personas decidan suicidarse. Esto se evidencia con un vídeo publicado por el periodista Camilo Rodríguez, quien narra lo sucedido poco después de la media noche del viernes 2 de abril.

Rodríguez destaca que él, de casualidad, pasaba por la zona cuando observó a una mujer joven que intentaba subirse a las barreras para, posiblemente, lanzarse del puente del Saprissa.

«Cuando la vi, tenía medio cuerpo ya fuera del puente. Esos barrotes que le pusieron al puente no son barrera para que alguien desista de tirarse. Mientras no construyan algo seguro, debe existir vigilancia en ese puente las veinticuatro horas», narró el comunicador en su perfil de Facebook.

Él, para auxiliar a la joven, decidió llamar inmediatamente al 9-1-1 para solicitar ayuda urgente.

Afirma que el accionar de la policía estuvo a la altura, pero que el operador de la línea de emergencia le hizo varias preguntas que pudieron retrasar el rescate.

«El abordaje de la policía fue prudente y bien intencionado. La respuesta del 9-1-1 me dejó dudas. Pudo ser más rápida. La persona que nos atendió hizo la siguiente pregunta: ‘¿en cuál distrito y en cuál cantón está el Estadio Saprissa?’ ¿Cómo es posible que no sepa? Sin embargo, la policía no tardó ni cinco minutos en llegar», resaltó.

En el vídeo se observa que Rodríguez se acerca a la joven y se brinca la primera baranda de cemento en el puente. Le extiende la mano para ayudarla a bajar, pero ella continúa aferrada a las barreras y a su decisión.

Destaca que sintió un «frío espantoso» durante los cinco minutos, que pasaron de forma lenta, cuando aún no había llegado la policía.

Afortunadamente, este caso no terminó en tragedia y las autoridades lograron estabilizar a la joven para posteriormente seguir los protocolos establecidos y ser abordada en temas de salud mental.

«Los policías y las policías actuaron con cuidado. Me imagino que no están preparados para atender una situación como esta. Lo hicieron lo mejor que se pudo. (…) Es la tercera vez que Dios me pone a colaborar en un momento así. Hago un llamado respetuoso para que atendamos de manera urgente y efectiva la situación con este puente de la muerte», concluyó Rodríguez.