Redacción- El Ajax de Ámsterdam fundió su título 35 de la llamada Eredivisie para darle recuerdo de lujo a aficionados.

La escuadra de la capital de los Países Bajos sorprendió a propios y extraños este miércoles al decidir fundir el platón que los reconoce como el ganador de la temporada 2020-2021.

Pero esta situación tan inusual fue porque decidieron convertirlo en 42 mil pequeña estrellas que se le entregaron a los aficionados que son socios del club.

Gesto que le ha dado la vuelta al mundo y que llenó de alegría a cada uno de los afortunados en recibir esta sorpresa.

Puesto que a lo largo e la campaña tuvieron pocas oportunidades para ir a ver a su club en las graderías del Johan Cruyff Arena.

Debido a la afectación por la pandemia del Covid-19 que se ha vivido en todo el mundo y Holanda no es la excepción.

Aunque sobre el cierre de la temporada los seguidores del cuadro más reconocido en el país neerlandés sí pudieron ir a las graderías pero siempre con medidas estrictas y aforo reducido.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

