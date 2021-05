Manudos son líderes con 49 puntos

Redacción – El técnico argentino manudo, Andrés Carevic, señala que no piensa en el invicto y afirma que el trabajo diario es lo más valioso para el plantel de La Liga.

Alajuelense continúa con su ritmo arrollador en el certamen, luego de que vencieran 1-2 a Sporting y de esa forma encajar 21 jornadas al hilo sin conocer la derrota.

Ese gran momento erizo ha generado que los manudos ya sumen 26 partidos sin perder, lo cuál habla muy bien de la extraordinaria gestión del técnico sudamericano.

Los rojinegros son líderes e invictos con 49 puntos. Pese a esos grandes números, el estratega manudo deja claro que en el camerino no piensan en ellos.

La escuadra comandada por Carevic pone énfasis en el trabajo diario, ya que es el que les puede dar la ventaja sobre los demás equipos del campeonato nacional.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y le agradece a sus jugadores por todo el gran esfuerzo que hacen en el certamen, que hoy los tiene viviendo gran momento.

«No pensamos en el invicto, sino pensamos partido a partido, en el día a día de trabajo, ya lo he dicho y creo que esa palabra no se toca, el trabajo es lo más importante, creo que está dando los frutos en esa parte, así que lo que pensamos siempre es tratar de manejar las cargas, tratar de buscar el ritmo nuevamente.

A pesar de los ocho casos de Covid-19, incluido nosotros en el cuerpo técnico y creo que nos enfocamos más en poder retomar el ritmo de juego que otra cosa. Pensamos en hacer un buen partido, trabajar el partido y creo que es el gran esfuerzo que hacen los jugadores para estar donde estamos.

Llevar el campeonato como se va llevando, acá es trabajar y exigirse, exigirnos nosotros y agradecer a los jugadores por el gran esfuerzo que están haciendo todos los partidos», afirmó Andrés Carevic.

Liga Deportiva Alajuelense cerrará su participación en la fase regular este próximo jueves a las 3:00 pm, cuando reciban a Guadalupe FC en el estadio Alejandro Morera Soto.