Se encuentra al borde del segundo fracaso en el presente semestre

Redacción- La estabilidad de Alexandre Guimarães en el Atlético Nacional de Colombia se encuentra pendiendo de un hilo.

El mal momento que atraviesa el estratega nacional con la escuadra Verde Paisa podría terminar de costarle su lugar en el club.

Debido a que contabiliza ya un mes sin conocer la victoria, periodo en el que ha disputado seis encuentros.

Mismos en los que ha registrado tres empates y tres derrotas, por lo que terminó quedando eliminado en la liga cafetera.

Además de complicar su paso en la Copa Libertadores al encontrarse en la tercera casilla del grupo F con solo un partido pendiente.

Situación que ha causado que la directiva del llamado Rey de Copas se encuentre analizando la posible destitución del tico.

«Si Nacional no avanza a octavos, es muy complicada la continuidad de Guimarães, es muy difícil, así sean tres fechas en seis meses. Es que en los equipos grandes y en Nacional no hay procesos, ni hay espera. Esta semana me dijo un directivo: “En Nacional es muy poca la paciencia, y mucho más cuando viene de cuatro años malos”. O sea en este momento ya a nadie van a esperar, con una cosa más grave, que el equipo está jugando muy mal, fuera que el equipo estuviera jugando bien, bueno sí. Pero jugando mal y sin resultados, es muy difícil», reveló el periodista Luis Arturo Henao de ESPN Colombia.

Al parecer el futuro de «Guima» podría depender del resultado cuando visiten a la Universidad Católica de Chile el próximo miércoles.

Choque que en caso de no obtener un resultado positivo estarían quedando eliminados tan solo en la fase de grupo de la Libertadores, lo que sería el segundo fracaso para el Nacional en el presente semestre.