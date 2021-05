Redacción – ¡Igualan al Saprissa! Ajax se consagra campeón de Holanda y logra su título número 35 de historia tras vencer con marcador de 4-0 al Emmen.

El poderoso cuadro tulipán se llenó de gloria a falta de tres jornadas por disputarse de la Eredivisie, todo gracias a la extraordinaria campaña realizada.

La ruta al nuevo título inició con un gol obra de Jurrien Timber para abrir el camino al minuto 10 del popular cuadro con sede en la ciudad de Ámsterdam.

Ajax manejó a su antojo al rival y al minuto 61, apareció Sébastian Haller para poner cifras de 2-0. La fiesta continuó cinco minutos después con el 3-0 obra de Devyne Rensch.

Champions of the Netherlands. Again. #XXXVoorJullie pic.twitter.com/UGVkxEIsKG

La fiesta del Ajax la completó Davy Klassen con una sensacional definición al minuto 74 y de esa manera sellar una cómoda victoria, que les dio un nuevo trofeo.

Con un total de 79 puntos en 31 jornadas, Ajax le sacó 14 puntos de ventaja al PSV, que ocupa el segundo escalón de liga con 65 unidades.

Es por ello, que ya matemáticamente se consagraran como reyes holandeses. Este cetro representa el número 35 en la primera división de los Países Bajos.

You are 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗

𝐗𝐗𝐗𝐕 is for you!! 🏆#XXXVoorJullie

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 2, 2021