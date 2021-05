Soto no entendió porque lo expulsaron del Fello Meza

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, explota contra los referís del fútbol nacional, debido que cree que quieren sacar al Herediano a punta de arbitraje.

Soto mostró su molestia por la desdibujada labor de Juan Gabriel Calderón en la ida de las semifinales entre Herediano vs Santos en el Estadio «Fello» Meza.

Calderón expulsó a Soto Molina al minuto 39 del primer tiempo, luego de que se viera al directivo reclamar decisiones arbitrales en el compromiso.

Por reglamento del Covid-19 de la Unafut, los directivos tienen prohibido gritar en la gradería, por lo que deben estar tranquilos sin decir nada.

Expulsado del estadio Jafet Soto pic.twitter.com/pIxwQglvLp — TD Más (@tdmas_cr) May 18, 2021

Esa regla no le gusta para nada a Jafet, ya que considera que el fútbol hay que vivirlo al máximo, por eso no entiende ese lineamiento avalado por el ente del balompié tico.

Incluso, señala que el cuarto árbitro, David Gómez, fue quién dijo que el responsable era Soto, pese que el mismo gerente florense dijo que los reclamos era de otra persona.

Lea también: Jafet Soto revela que Saprissa está pujando para contratar a Leonel Moreira

Pero todo no queda ahí, porque el rojiamarillo señala que solo falta que nombren a Pedro Navarro para el juego de vuelta, lo cuál buscará que no suceda.

Jafet Soto conversó con Teletica Radio y considera que el arbitraje fue un desastre, por lo que desea que para el segundo round de la serie todo mejore para los clubes.

«El arbitraje fue un desastre, ahora solo falta que nos manden a Pedro Navarro el jueves, nos quieren sacar a punta de arbitraje, ellos nombran y lo cierto es que nosotros hemos dicho que le den oportunidad a los árbitros jóvenes.

Están los directivos nuestros y está nuestra parte administrativa, pero solo me conoce a mí, imagínate que carga y que carga David Gómez, que me reconozca a mí, ósea fue Jafet el que dijo eso. En el fútbol hay ciclos que terminan y a pesar de que Juan Gabriel Calderón va para Copa Oro, pero no soy quién para decir quién lleva buen crecimiento.

Es el primer país del mundo, donde no puedes decir que fue falta, el fútbol hay que vivirlo. Esas cosas no, nos hacen ver las cosas diferentes, que lógica tiene que yo agarre mi carro y me salga del estadio 50 minutos, sabiendo que vivo en Heredia, sabiendo que puede ser peligroso para mí, que lógica tiene.

Si a mí me pasa algo, si a mi carro le pasara algo, yo tendría que demandar a la Unafut entonces, tendría que demandar a la Unafut y a los que hicieron ese reglamento, saben bien lo que mucho que me quiere la gente en Cartago», dijo Soto a Teletica Radio.

Herediano golpeó primero en la ida con cifras de 2-1 ante el Santos de Guápiles, que buscará la hazaña en su casa este próximo jueves 20 de mayo a las 9:00 pm.