Redacción- Lara Arreguiz era una joven argentina de 22 años que murió del virus Covid-19 mientras esperaba una cama en el piso.

La joven padecía diabetes y cuando se contagió de coronavirus comenzó a encontrarse muy mal, hecho por el que acudió a un centro de salud donde los sanitarios le dijeron que no había camas.

Lara comenzó con síntomas fuertes el pasado 13 de mayo y sus padres la llevaron al centro de salud Protomédico de Santa Fe.

Sus padres decidieron trasladarla entonces al Hospital Iturriaspe, un centro que como los de la mayoría del país, estaba colapsado.

No había camas ni sillas disponibles, así que la joven se acostó en el suelo sobre su bolso.

«Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta», explicó su madre a medios internacionales.

Luego de las hora la joven recibió una cama en la que se produjo el trágico desenlace. Lara fue diagnosticada con una neumonía bilateral.

“El jueves 20 me mandaron un mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando llegué, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno.

Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron de que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. A las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, contó su padre a La Nación.