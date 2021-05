Aplaude labor de todos sus futbolistas por la entrega en la fase final

Redacción- Mauricio Wright no tiene problemas en reconocer el trabajo realizado por Mariano Torres durante la fase final del actual Clausura 2021.

Debido a que el volante argentino se ha lucido en los últimos partidos con grandes actuaciones que le han permitido al Monstruo avanzar de la semifinal ante La Liga.

Además de que también consiguieron la victoria en la final de ida contra Herediano por marcador de 3-2.

Choque en el que inclusive sumó dos pases para gol que ayudaron al los tibaseños para pegar primero y comenzar a soñar con la obtención de la copa 36 en su historia.

Asistencias que se dieron en el 1-0 cuando se conectó con Daniel Colindres y luego en el momentáneo 3-1 con un tiro libre que fue cabeceado por Aubrey David.

No obstante, Wrigh es claro y reconoció los esfuerzos que han realizado todos sus futbolistas en la recta final del certamen.

Como es caso de David Guzmán que se reconcilió con la afición luego de anotarle a La Liga y que ayer tuvo que jugar como defensa central realizando una buena labor.

Mientras que también rescató el aporte de Michael Barrantes en el partido de ayer domingo, inclusive aportando con una anotación para el momentáneo 2-1 en la pizarra.

«Bueno, en definitiva yo me quedo con el grupo, no podemos quitarle a Mariano lo bien que está manejando las situaciones, pero nuestros volantes ofensivos están tocando área, Michael convierte gol, Guzmán convierte gol la semana pasada, hoy Guzmán hace un extraordinario trabajo de central, no se metió en problemas, la verdad que nos sentimos contentos con todos, obviamente lo de Mariano a veces e s un punto y aparte, su fútbol, su juego, llama mucho la atención, pero en términos generales todos los muchachos están danto todo lo que tienen que dar y eso nos ayuda muchísimo».