Díaz quiere devolver el fútbol de primera a la pampa

Redacción – La ilusión de Minor Díaz es mucha con ADG, por eso revela que no puede dormir tranquilo por su anhelo de ascender a primera con Guanacasteca.

Díaz mantiene la fe intacta por llevar a la división de honor al equipo verdolaga, que no juega en primera desde la temporada 2003/2004.

Es por ello, que el timonel de 40 años trabaja arduamente con un cuerpo técnico netamente con personas de la provincia de las bombas y las retahílas.

La identificación de su equipo de trabajo por la tierra pampera ha hecho que le trasladen ese arraigo por el equipo a todos los jugadores del plantel.

Figuras como Leonardo Adams, Johan Condega, Luis Diego Sequeira, Pedro Leal y Joseph Bolaños, están muy identificados con la causa del equipo con sede en Nicoya.

Es por ello, que Díaz señala que no se considera una persona con estrella, debido que se considera como alguien trabajador y detallista que quiere ver a ADG en primera.

Lea también: Cubero señala que jóvenes del León son los que más van aprender del fracaso erizo

Esos factores han hecho que el timonel no pueda dormir tranquilo, ya que se levanta en la madrugada, con el fin de apuntar algún detalle que le da su subconsciente.

Sumado a ello, Díaz reconoce que quiere ver al equipo de su tierra en la máxima categoría, por lo que buscará mover bien su ajedrez en la final ante Puntarenas FC.

«No sé si nací con estrella, pero si me considero primero una muy buena persona y segundo es que soy muy trabajador, muy detallista, me entrego al máximo y este proyecto lo hemos abrazado con todo, más que es mi tierra y mi provincia.

Después de tantos años sin estar en la primera división, hoy estamos a las puertas y a un paso de dar un paso nada más, para mi cuerpo técnico que es netamente de Guanacaste, estamos muy contentos de eso y de haber formado este grupo de trabajo, somos de la provincia, porque en el caso mío no pude jugar con Guanacasteca.

Pero Yosimar Arias si lo hizo y otros ya han estado trabajando acá. Casi no puede dormir, no es fácil porque de repente me levanto a las 2:00 o 3:00 de la mañana, me levanto y abro la computadora, de repente uno está durmiendo pero el subconsciente sigue trabajando, me levanto y lo apunto, no creo que uno pueda dormir bien a las puertas de una final», afirmó Díaz a Canal 36.

Los pamperos están a 90 minutos de la primera, gracias a que si vencen al PFC el próximo 27 de mayo a las 9:00 pm en el estadio Lito Pérez, ya ascenderán gracias al título obtenido en el Apertura 2020.

Eso sí, deberán darlo todo en la cancha para sacar la faena ante los Tiburones, que en la ida empataron 2-2 en el Estadio Chorotega.