Ramírez ve clasificación a Catar 2022 más compleja

Redacción – El entrenador nacional, Óscar «Macho» Ramírez, da voto de confianza a la continuidad de Rónald González en La Sele para la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

En los últimos meses, González ha sido duramente criticado por la afición costarricense, debido que la Tricolor no gana un partido desde noviembre del 2019.

Ante ello, la prensa deportiva nacional y muchos fanáticos han pedido el adiós de Rónald, ya que en La Sele no se ve alguna mejora con el timonel de 50 años.

«Machillo» estuvo de invitado en el programa «Se viene cambio», que es presentado por la periodista Fabiola Herra y por ex-portero nacional, Álvaro Mesén.

Fue en dicho programa, que Ramírez salió en defensa de Rónald González, a quién entiende a la perfección, ya que él vivió un caso similar rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Para el ex-entrenador patrio, González no ha tenido tiempo para trabajar, debido a la pandemia y una serie de situaciones atípicas que han golpeado al fútbol.

Lea también: Óscar Ramírez rechazó a Saprissa y señala que no volverá a dirigir para no sufrir más

Además, Ramírez quién dejó claro que no volverá a dirigir más, dice que es del criterio que hay que apoyar a Rónald, pero afirma que no puede decir si es el mejor o no.

«Es una preocupación, porque Rónald González no ha tenido tiempo realmente para trabajar, Rónald estuvo cuarto a nivel juvenil del mundial de Egipto y fue muy exitosa, los periodistas son los que están con eso y si es uno que realmente conoce, puede entender y puede decir que esto no ha sido normal en este proceso y no deja de afectar al fútbol.

El mismo ritmo de los jugadores, porque es muy atípico y entonces lo que deben tener es un tema de comprensión. ¿Qué nos hemos podido ganar? Como vas a ganar si duraste 11 meses sin competir y los muchachos algunos no pudieron venir, porque no los dejaban pasar por esto. Si tiene mi voto de confianza por las circunstancias, lo que pasa es que como hago yo para saber que Rónald González es el mejor o no.

Ya está Rónald y hay que apoyar, soy del criterio que él que está ahí tenemos que apoyarlo. Veo la clasificación al mundial más compleja, por ejemplo Estados Unidos ahí nos gana, nosotros lo eliminamos e inmediatamente hacen una renovación, están mandando jugadores a grades equipos europeos», afirmó Ramírez al programa «Se viene cambio».

Actualmente, el estratega de 56 años vive en Hojancha, Guanacaste, donde tiene una finca la cuál se dedica a la producción de cítricos para la venta en supermercados del país.