Redacción-El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que suspenderá el curso lectivo desde el 24 de mayo hasta el 12 de julio, para contener el contagio de la covid-19.

Esta medida obligará que el curso lectivo se extienda y se concluya hasta enero del 2022.

De este modo, las clases en educación combinada se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero de 2022.

Sin embargo, por el periodo de descanso por Navidad, no habrá lecciones entre el 23 de diciembre y el 2 de enero.

Por otra parte, el periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre.

“Una situación inédita requiere medidas inéditas. No es justo acrecentar el rezago con una educación a distancia en la que no todas las personas estudiantes del país tienen las mismas oportunidades y por ende no obtienen los mismos resultados.Una reorganización del calendario escolar de estas dimensiones no ha sucedido en años, pero tampoco habíamos tenido una pandemia que lo ameritara”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz, al reiterar su confianza en la comprensión que el cuerpo docente tendrá de esta medida.