Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, destaca con nuevo gol en triunfo por 2-0 del FC Anyang ante el Bucheon 1995 en la K-League 2 de Corea del Sur.

Moya inició el compromiso en la formación estelar, en un duelo que enfrentó a su escuadra ante el Bucheon 1995, uno de los clubes más aguerridos de la categoría.

La presencia del tico se hizo pesar, ya que con el resto de sus compañeros lograron llevar peligro al marco rival pero sin tener mayor fortuna en los primeros 15 minutos.

FC Anyang tuvo su recompensa en el juego al minuto 21, luego de que Nilson Santos apareciera con un sensacional definición de penal para poner el 1-0 en el marcador.

Ese tanto motivó de gran manera al equipo violeta del costarricense, que se vio muy participativo en busca de sellar su gol en el partido.

El ímpetu de Moya le valió su premio sobre 48 minutos del primer tiempo, ya que el nacional recibió la responsabilidad de ejecutar una pena máxima en el duelo.

Sin ningún tipo de miedo y con gran jerarquía, Jonathan Moya definió como los grandes desde los once pasos y de esa manera gritar con todo el 2-0 en el juego.

⚽️ 45+3’ GOAL | FC Anyang 2-0 Bucheon FC 1995

🟣 The Violets hold a commanding lead in the second half thanks to a penalty double including this effort from Jonathan Moya. Can Bucheon fight back?

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #ANYvBUC pic.twitter.com/CNBvnUnBD8

— K League (@kleague) May 5, 2021