WhatsApp no tendrá acceso a mensajes

Aunque dejen de usar WhatsApp, muchos usuarios continúan en Facebook o Instagram

Redacción – Este próximo 15 de mayo, oficialmente WhatsApp actualizará sus famosas políticas de privacidad y términos de servicio, pero ¿qué implica esto?

Probablemente muchos de los usuarios ya dieron «aceptar» al aviso de la aplicación, pero desconocen de qué se trata de forma detallada.

Quienes aún no han aceptado, tienen pocas oportunidades restantes antes de que WhatsApp les limite las funciones y se le imposibilite usar la plataforma de mensajería como de costumbre.

Eso sí, ya no eliminará las cuentas de quienes no acepten la actualización como había advertido la empresa, pero sí las clasificará como cuentas inactivas.

¿WhatsApp leerá o tendrá acceso al contenido de los mensajes?

La app busca acceder a los metadatos, es decir, «datos que describen otros datos» del usuario para establecer un perfil como consumidor digital y utilizarlo para el envío de información, publicidad u ofertas que le puedan resultar afines.

Es decir, será únicamente con fines de recopilación de datos de interés del usuario para poder mostrarle contenido o publicidad sugerida.

«El usuario no debería preocuparse por el contenido de sus mensajes, pues, según la plataforma, los mensajes seguirán cifrados. Esto quiere decir que la información se encuentra bajo algún tipo de conversión, normalmente conocida como encriptación, para que no puedan ser leídos por terceras personas que no están invitadas explícitamente en la comunicación», resaltó el profesor de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas, Ariel Ramos.

Recuerda, además, que esta información se vincula con las otras plataformas como Instagram y Facebook, todos de la misma compañía.

¿Debe pasarse a otra app como Telegram?

Ramos afirma que las otras aplicaciones también son gratis «y nada garantiza que al final del camino se presente esta misma situación, porque el uso de la información que muchas veces no consideramos valiosa para nosotros lo es para otros».

Además, salirse de WhatsApp no significa desinstalar la aplicación del celular. El usuario debe eliminar previamente su cuenta en las configuraciones de la app para que sea efectivo el proceso.

El experto destaca que cada usuario debe valorar el tipo de información que tiene almacenada en su dispositivo y el nivel de confidencialidad que requiere cada una.

«Si no tiene mayor valor para usted, entonces no hay problema con que accedan a dicha información», dijo Ramos.

Recomienda también leer detalladamente los términos y condiciones para cualquier aplicación.

Por último, Ramos sugiere que si la persona tiene información importante como claves y cuentas en el celular, es preferible almacenarlas de forma segura en una app adicional que lo permita debido a los riesgos que hay en general al usar el dispositivo y diversas plataformas.