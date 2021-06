Juego se llevó hasta tiempos extras

Redacción- México no logró vencer al conjunto de las barras y las estrellas en un vibrante partido que concluyó en victoria 3-2 a favor de Estados Unidos, donde el VAR tuvo gran protagonismo pero los aztecas no lograron sacarle provecho.

Estados Unidos y México se vieron las caras para disputar la final del torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Sports Authority Field.

Los mexicanos sorprendieron a la saga estadounidense desde el primer minuto cuando en la primer jugada del enfrentamiento se pusieron arriba 0-1 en el tablero gracias a una anotación de Jesús Manuel Corona.

La respuesta de los de las barras y las estrellas fue inmediata para buscar la forma de emparejar las acciones en el encuentro para continuar con la esperanza de hacerse del título.

¡GOOOOOOL! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 💣💣 Tecatito Corona rompió el hielo en el comienzo del partido y @miseleccionmx vence 1 a 0 a @USMNT al minuto de juego.#TheDreamIsNow pic.twitter.com/MxMMZECjnH — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 7, 2021

Cuando se cronometraba el minuto 24 Héctor Moreno parecía adelantar 0-2 a los aztecas, sin embargo, tras una revisión en el VAR se terminó por anular el tanto de los mexicanos manteniendo el 0-1 en los cartones.

Dos minutos después el conjunto de Estados Unidos logró emparejar las acciones del compromiso 1-1 al encontrar la anotación en los pies de Giovani Reyna.

A partir del tanto local, los mexicanos mostraron un juego más ofensivo, convirtiendo en el héroe del partido al guardameta estadounidense.

🇺🇸 GOALLL! U-S-A! Gio Reyna pounces on it and ties the match! 1-1 in Denver! #TheDreamIsNow pic.twitter.com/su4opsb6wX — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 7, 2021

Para la etapa complementaria el juego perdió la intensidad que lo había caracterizado durante el primer tiempo.

El cuadro local se vio obligado a realizar un cambio en la portería del equipo tras una lesión en su guardameta local de la cual no se pudo recuperar Zack Steffen, por lo que cedido su lugar a Ethan Horvath.

Los estadounidenses estuvieron cerca de anotar con jugadas de balón parado, pero el portero mexicano, Memo Ochoa se vistió de héroe convirtiéndose en una muralla que ahogó el grito de gol en los locales.

¡GOOOOOOOOOOL! En su segunda participación en el partido, Diego Lainez frotó la lámpara para poner el 2 a 1 de @miseleccionmx 🇲🇽 sobre @USMNT 🇺🇸 en la Final de la Liga de Naciones Concacaf.#TheDreamIsNow pic.twitter.com/KltUrIh4ku — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 7, 2021

A la altura del minuto 79 Diego Lainez logró colocar el 1-2 en el marcador a favor de los mexicanos, con una gran definición por la esquina inferior imposible para el guardameta rival.

Sin embargo, la alegría les duró poco pues al 82 Weston McKennie logró emparejar los cartones con un gran cabezazo que venció a Memo Ochoa en la portería.

Los 90 minutos concluyeron con el empate 2-2 en el tablero, por lo que el partido se extendió hasta los tiempos extra para buscar el primer campeón de la Liga de Naciones.

En el primer tiempo de la prórroga del compromiso los equipos no se hicieron daño, aunque ambos equipos presentaron opciones de gol en las porterías de las escuadras.

Para el segundo tiempo de la prórroga, el VAR volvió a ser protagonista en el partido, cuando se determinó penal a favor de la escuadra de la barras y las estrellas, siendo Christian Pulisic el encargado de colocar el 3-2 en los cartones.

🎆🇺🇸 🤯 GOAL U-S-A! Christian Pulisic buries it from the spot! 3-2 USA!#TheDreamIsNow pic.twitter.com/gpPep9tCC4 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 7, 2021

En el último minuto se determinó penal a favor de México, tras una revisión de un mano en el área que el árbitro determinó como pena máxima a favor de los aztecas, que los hacía soñar con llevar el partido hasta los penales.

El encargado de ejecutar el penal fue Andrés Guardado, sin embargo el guardameta Etham Horvath, se vistió de héroe tras tapar el disparo del mexicano.