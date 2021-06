Ramírez tardó menos de siete meses en volver a darle el sí al Saprissa

Redacción- David Ramírez olvidó trato de «juvenil» que le dio Saprissa en el mercado de fichajes anterior para volver a defender la camiseta morada durante el Apertura 2021.

El nuevo refuerzo de la ofensiva del campeón nacional, es un viejo conocido de la institución donde ha tenido varias etapas donde ha logrado ganarse el cariño de la afición.

Ramírez se ha caracterizado por estar pocos torneos con los morados, pues siempre decide convertirse en legionario y aceptar una oferta del fútbol internacional.

Sin embargo, dicha situación ocasionó que el Saprissa no contratara sus servicios el torneo anterior donde el equipo hizo valer sus condiciones, mismas que el futbolista no aceptó y hasta cuestionó la manera en que lo trataron.

«A mí me duele que me hayan tratado tal vez como un juvenil y no poder llegar a un buen acuerdo. La verdad es que me duele mucho como morado», afirmó David Ramírez el pasado 30 de diciembre del 2020.

El delantero aseguró en varias entrevistas que en el conjunto morado lo habían tratado como un juvenil, donde se dio a conocer que el futbolista no estaba de acuerdo con el salario y el la extensión del contrato.

Motivo que ocasionó gran molestia en los seguidores saprissistas, pues consideran que David Ramírez es un morado de corazón y que no la directiva no lo valoraba.

En dicha temporada el delantero terminó firmando con el conjunto del Cartaginés, donde tuvo un paso con más pena que gloria, logrando solo dos goles a lo largo de 14 juegos.

Dichos números no fueron inconveniente para que el Deportivo Saprissa volviera a confiar en la gran calidad del ariete de 28 años, quien estampó su firma por un periodo de seis meses donde espera recuperar su mejor versión.

Además, con el contrato firmado Ramírez demuestra que los malos entendidos con el Saprissa que se vivieron en diciembre y sus declaraciones que generaron polémica es cosa del pasado.

Por lo que en menos de siete meses el atacante cambió su opinión acerca del Saprissa, demostrando que su amor a los colores es más grande que lo sucedido meses atrás. El saprissismo mostró su molestar por la vuelta del ariete.