Redacción- España al fin consiguió su primera victoria en la presente edición de la Eurocopa con histórica goleada frente a Eslovaquia por marcador de 0-5.

La escuadra de la Furia Roja impuso sus condiciones desde el principio del encuentro dejándose el control absoluto del balón.

Estilo de juego que los ha caracterizado con el pasar de los años pero que no les había funcionado para los primeros dos encuentros de la fase de grupos.

Inclusive durante el partido de este miércoles los comandados por Luis Enrique tuvieron complicaciones para abrir la cuenta.

Debido a que el delantero Álvaro Morata tuvo una clara oportunidad en el punto de penal que fue detenida por el guardameta Martin Dúbravka.

No obstante, este mismo cancerbero volvió a ser protagonista una jugadas más tarde, específicamente al minuto 30 cuando incurrió en un grueso error al enviar el balón fondo de sus propia meta para que se diera el 0-1.

Fallo que llenó de inseguridades al cuadro que estaba administrativamente como local, mientras que los ibéricos lograron motivarse.

Por lo que sobre el minuto 45+3 de la primera mitad el zaguero Aymeric Laporte consiguió el 0-2 con un cabezazo colocado en el ángulo de los rivales.

Durante la segunda mitad la selección excampeona mundial se dio un festín de anotaciones que dejaron humillados a los eslovacos.

La tercera concreción de los españoles se dio en el minuto 56 cuando el volante Pablo Sarabia remató de primera intención tras el centro de Jordi Alba para alcanzar el parcial de 0-3.

Mientras que los cartones de 0-4 llegaron 11 minutos después, cuando el joven Ferran Torres definió con gran clase por medio de un taquito dentro del área pequeña de los contrarios.

El resultado definitivo de 0-5 con el que España obtuvo su primera victoria de la Eurocopa fue nuevamente un autogol en el minuto 71, solo que en esta oportunidad el error fue del mediocampista Juraj Kucka.

