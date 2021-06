Redacción- República Checa se convierte en la sorpresa de la Euro al eliminar 0-2 en los octavos de final a Países Bajas, quien era favorita para llevarse el título.

Los combinados patrios de Países Bajos y República Checa se vieron las caras en el estadio Ferenc Puskás, donde se enfrentaron para disputar el boleto a cuartos de final.

Desde el pitazo inicial las escuadras mostraron un gran planteamiento en el terreno de juego, donde la escuadra de la naranja mecánica estuvo cerca de abrir el marcador en el arranque del partido.

Sin embargo, el conjunto checo se mostró fuerte en zona defensiva, construyendo una muralla que el cuadro rival no logró sobrepasar.

Cuando se cronometraba el minuto ocho, Matthijs de Ligt cabeceó fuerte y preciso al centro de la portería pero no logró abrir el marcador.

Con el transcurrir de los minutos República Checa fue tomando protagonismo en ataque, poniendo en aprietos a la zaga de Países Bajos.

A la altura del minuto 36 Antonin Barak desaprovechó la acción más clara para República Checa, cuando recibió un centro en el área pero su remate de cabeza terminó tomando altura y ahogó el grito de gol en los checos.

De esta manera, la primera mitad concluyó con el 0-0 en el tablero pero con una gran propuesta de juego por parte de ambas selecciones.

⏸️ HALF-TIME ⏸️

Goalless at the break…

🇳🇱 Dumfries & Depay go close

🇨🇿 Holeš fires wide, Souček heads wide, Barák flashes over

🔮 Predict what will happen in the second half#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021