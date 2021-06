Redacción – Robert Lewandowski demuestra su calidad tras guiar a Polonia a valioso empate de 1-1 ante la poderosa Selección de España en la Eurocopa.

El delantero del Bayern Múnich de Alemania fue titular en el juego decisivo de su selección, que llegó al duelo con la misión de puntuar para seguir con vida.

Pero la tarea no fue nada fácil, debido que España con su juego de posesión y toque llevó peligro al marco polaco, con el fin de sacar a relucir su buen estilo en la cancha.

Ese ímpetu y control de los españoles se vio reflejado al minuto 24, gracias a una anotación de Álvaro Morata, que aprovechó un remate raso en el área de Gerard Moreno para solamente cerrar la jugada y así poner el 1-0.

🇪🇸 Álvaro Morata has scored 20 goals in 42 games for Spain 👏#EURO2020 pic.twitter.com/oFw8awE1Ql

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021