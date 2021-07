Escuadra patria se vio obligada a remontar para conseguir el triunfo

Redacción- El director técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, sigue exigiendo al máximo a cada uno de los jugadores convocados.

Puesto que dejó en claro que no le gustó el funcionamiento que tuvo la Tricolor durante el primer tiempo del compromiso realizado la noche de este viernes ante Surinam por la Copa Oro.

Mismo que finalizó con un resultado favorable para el equipo patrio con un 1-2 en la pizarra, aunque se gestó por medio de una remontada.

Debido a que los sudamericanos fueron los primeros en mover los cartones, lo que obligó a La Sele a buscar la remontada.

Objetivo que consiguieron muy rápido y con dos goles muy seguidos en los que Joel Campbell fue protagonista.

No obstante, de igual manera Suárez no se dio por satisfecho debido a que en los primeros 45 minutos fue Surinam quien mostró una mejor cara con posesión de balón y orden defensivo.

«Hay que reparar en mucho sobre todo lo que se hizo en el primer tiempo, no me gustó el funcionamiento, creo que el equipo fue pasivo en marca, después muy lento en la producción de jugadas, me parece que se equivocó mucho en tener la pelota en zona defensiva, no se tenía mucha movilidad».

«El segundo tiempo me gustó mucho más, aún con todo y esas sensaciones de estar siempre con la aprensión de que ellos nos hicieran el primer gol, después me parece que el equipo resuelve bien, luego con la expulsión teníamos que pensar en cómo defenderse de la mejor manera».

«Ósea que un primer tiempo que no fue bueno para el equipo, un segundo tiempo que me parece que hay que resaltar en los movimientos que hicieron, sobre todo en los extremos y después el saber resolver una complicación mayor que era tener un gol en contra y luego un jugador menos y creo que eso lo resolvieron bastante bien y eso es lo que me deja satisfecho básicamente», aseguró el estratega de la nacional.