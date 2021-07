Faerrón señala que se lleva muy bien con Bryan Ruiz

Redacción – Los últimos días han sido bastante complicados para Fernán Faerrón, que en sus redes sociales ha recibido gran cantidad de críticas y afirma que no está incomodo en las filas de Liga Deportiva Alajuelense.

Con una carta publicada en sus redes sociales, Faerrón aclaró la gran cantidad de noticias que se han creado a su alrededor y por ello, señala que todas son falsas.

El defensor de 20 años aclara que tiene un carácter fuerte y eso es lo que le puede estar afectando. Además, afirma que más bien tiene más ganas que nunca de poder ayudar al Equipo de su Gente y de paso, señala que daría la vida por el León.

«Claro que no soy perfecto, como todo ser humano me he equivocado, tengo un carácter fuerte y eso a veces no es tan bueno, pero lo importante es que día a día intento mejorar como persona y profesional», cita Faerrón.

Esto con el fin de cumplir los objetivos trazados de cara al Apertura 2021, donde los manudos buscarán ganar su copa número 31.

Por eso también señala que se han dicho calumnias sobre su relación con el Capi del León, Bryan Ruiz, con quién se lleva bien y nunca ha hecho un mal comentario.

Además, resalta que solo tiene cosas buenas para decir del capitán rojinegro y de paso, Faerrón afirma que solo siente admiración hacia él por todos los consejos y por ser un increíble jugador en las filas de Alajuelense.

Toda la polémica se generó con la reunión entre el jugador, Agustín Lleida, agente del zaguero y su padre hace días atrás, con el fin de definir su futuro.

Fernán tiene contrato hasta junio del 2025 con Alajuelense y rumores lo colocaban como jugador del LA Galaxy B, por lo que se decir que Faerrón buscaría su salida pero todo resultó ser falso y el defensor se enfoca en brillar en el torneo venidero.