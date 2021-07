Hadden buscará consolidarse en el primer equipo morado

Redacción – A sus 22 años, Jaylon Hadden asegura que volvió más fuerte para así demostrar su calidad con el Deportivo Saprissa, que tiene como misión ser bicampeón en el Apertura 2021, que iniciará el 28 de julio.

Hadden regresó al Monstruo tras estar prestado el último semestre con Sporting, donde registró un total de 1159 minutos en 15 juegos, donde además marcó un gol.

Esos números fueron suficientes para que Mauricio Wright diera el visto bueno para su vuelta al equipo más ganador del país, que afina detalles para el próximo torneo.

Haber llegado al vigente monarca del fútbol nacional llena de motivación al formado en la cantera morada, que buscará aprovechar este nuevo chance que tiene y así sacar a relucir que su regreso no fue por obra de la casualidad ni mucho menos.

Para el volante de contención estar en el club tibaseño lo impulsa a buscar no defraudar a su familia y a sus compañeros en el Monstruo.

Jaylon Hadden está agradecido con Mauricio Wright por todo el apoyo que le ha dado y de paso, afirma que el paso por Sporting FC lo hizo un mejor jugador.

«Me siento bien, llegué a un equipo que venía de ganar la copa y por dicha todos están con un ambiente muy positivo, eso ayuda más al trabajo y siento que tengo que aprovecharlo, porque si la institución más grande del país me está dando la oportunidad de volver a jugar con ellos, no tengo que defraudarlos ni a mi familia.

Trabajar extra, trabajar fuerte para poder ganarme un puesto y tratar de alcanzar mis objetivos personales y grupales. Con Mauricio Wright estoy muy agradecido, porque en poco tiempo sigo aprendiendo y cada cosa que me diga la voy adquiriendo de la mejor manera para ayudarme a mí y al club.

Siento que la salida me ayudó a ver de otra manera al fútbol y siento que la parte de madurez me ayudó a jugar más libre, ya que presión va ver en todo lado, pero en Saprissa la presión es al tope y entonces me ayudó a jugar más libre, ver el fútbol de otra manera, jugar más tranquilo y todo lo que viví los meses pasados debo transmitirlos acá», afirmó Jaylon Hadden.

El volante es junto a Yostin Salinas los canteranos de la institución que volvieron para el semestre venidero, donde el Monstruo buscará conquistar la Liga Concacaf y la 37.