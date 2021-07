Bennett todavía no debuta con Herediano

Redacción – Luis Fernando Suárez quedó encantado con la calidad de juvenil de 17 años, Jewisn Bennett, quién es hijo del recordado exdelantero nacional que hizo gran parte de su carrera deportiva con el Club Sport Herediano.

Aunque Bennett se retiró en el ya lejano 2010, su nombre volvió a la palestra pública, luego que el timonel de La Sele se deshiciera en elogios hacia su hijo mayor, que con talento le llenó el ojo al estratega cafetero.

Incluso, Suárez estaba dispuesto a llevarlo a la próxima Copa Oro, pero el no tenerlo presente en la prelista de 60 convocados le impidió al timonel patrio echar mano de este juvenil que ha hecho todas sus ligas menores en el Team.

En un inicio, el seleccionador nacional no dio el nombre del joven, pero la insistencia de la prensa lo llevó a soltar quién había ese futbolista que lo había fascinado.

Este grandísimo jugador como lo calificó Suárez, es de perfil zurdo y su habilidad lo ha llevado a destacar desde niño. Además, Jewison puede jugar como extremo izquierdo, pero también se desempeñar como delantero o lateral.

Esa polifuncionalidad habría sido otro factor que enamoró al colombiano, que promete educar y cuidar bien a Bennett, que pinta para tener un gran futuro.

Luis Fernando Suárez se deshizo en elogios hacia Jewison, que en los últimos días reforzó entrenamientos de la Selección Mayor, ya que forma parte del combinado Sub-20.

«Lo tengo que decir, se llama Jewison Bennett cumplió 17 años ahora el 15 de junio y un grandísimo jugador, es hijo de Bennett y no ha jugado nunca en el fútbol profesional, pero a mí me encantó. ¿Qué me queda a mí, si ya lo tiré a la palestra pública? Obligarme a que él tenga todo el cuidado necesario, arroparlo bien, educarlo bien y lo más probable es que tenga situaciones en la tenga que mejorar mucho y mucho.

Pueda que en determinado momento aunque uno vea algo, después le falta un tiempo y probablemente no será para hoy y será para un futuro inmediato, eso es importante tenerlo en cuenta, que es bueno porque puede ser el ejemplo para todo lo que aquí se da y por esa razón un poco de lo que mencioné en los trabajos de micro ciclo que quiero hacer.

Nos tenemos que ocupar trabajando con muchachos de la liga local y a esos los vamos a sumar, que creemos que puedan funcionar bien. No solo trabajar por el presente, sino que que hacerlo también para el futuro», afirmó Suárez.

Sin dudas, que en el Herediano tienen una perla que en un futuro próximo desea gozar de protagonismo en el equipo que nació grande. Cabe recordar, que Jewison es sobrino de Try Bennett, quién en el pasado brilló con Saprissa y Brujas FC.