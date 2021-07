Gómez reitera que Navas está lesionado

Redacción – Decir el nombre del nuevo asistente técnico de La Sele es sinónimo de la legendaria «Bala» Gómez, que salió en defensa ante la gran cantidad de cuestionamientos hacia Keylor Navas de parte de la afición tica y de la prensa.

Gómez fue presentado oficialmente como ayudante de Luis Fernando Suárez en la Tricolor, que solo le bastó una conversación con el ex-jugador para decantarse por él.

En medio de su presentación y alegría por llegar a la Fedefútbol, el mundialista en Corea – Japón 2002 y Alemania 2006 defendió con todo al arquero nacional del PSG, que quedó fuera de la Copa Oro por causa de una lesión reportada por su club.

Navas sufre una dolencia desde hace varias semanas atrás, la cuál lo dejó fuera del torneo regional y del Final Four de Concacaf, lo cuál generó molestia entre los ticos por sus constantes ausencias cuando es llamado a la Tricolor.

La postura del nuevo asistente patrio es muy diferente que a los demás ticos, ya que señala que el tema del cancerbero es un tema médico, lo cuál hace que no pueda estar y ni tampoco se le va obligar cuando un dictamen de por medio sobre la salud de Keylor.

Incluso, Gómez fue más allá y señala que no porque Navas tenga una lesión, no puede darse unas vacaciones, tal y como lo hizo el portero de 34 años, que junto con varios amigos se fue a disfrutar de unos días de ocio en Cancún, México.

Dichas vacaciones generaron un completo divorcio entre afición y el arquero, por lo que las declaraciones de La Bala no han caído nada bien entre muchos ticos.

«Me parece que es un tema médico, es un tema que en el caso de Keylor Navas viene con un dictamen médico que está lesionado y si hay un jugador lesionado no lo puedo obligar a jugar en una selección.

Ósea si está lesionado y si no está lesionado habrá que ver que es lo que pasa, pero yo creo que hay que respetar también la parte médica, la parte de un futbolista no, que muchas veces hay futbolistas que es que no quieren venir, sino que tienen una lesión y no porque tenga una lesión, no puede darse unas vacaciones.

Pero es que a veces confundimos esas cosas, no es que lo esté defendiendo y no lo tenga que defender, si no que simple y sencillamente hay que hablar, averiguar y saber bien como está o lo que pasa con el futbolista cuando está lesionado para después emitir un comunicado o una opinión.

Pero en este caso hay que ver lo que habló el profesor con Keylor y me parece clarísimo, si él no está en condiciones de estar habrán otros que vienen y lo van a tener que hacer bien, igual que él», afirmó «La Bala» Gómez.

Keylor Navas tiene 10 años sin asistir a una Copa Oro, lo cuál se resume en cinco ediciones (2013, 2015, 2017, 2019 y 2021) en cuáles el arquero no ha estado con La Sele.