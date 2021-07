Redacción- La Sele logró volver a celebrar una victoria e inicia con victoria 3-1 ante Guadalupe su camino en busca de dejarse la Copa Oro.

La Selección de Costa Rica debutó en la Copa Oro frente al combinado de Guadalupe, donde los ticos tenían la obligación de sacar la victoria tras más de diez juegos sin lograr ganar.

Desde el pitazo inicial La Sele dominó el partido, siendo la escuadra encargada de poner las emociones en el terreno de juego, mientras que, el conjunto de Guadalupe se replegó en zona defensiva para impedir la anotación en contra.

A los seis minutos de juego, en una jugada donde el defensa y el guardameta no se entendieron, el delantero costarricense Joel Campbell aprovechó para enviar el balón al fondo de la portería y colocar el 1-0 en el tablero.

Con el marcador a favor, los ticos contianuaron poniendo a prueba los reflejos del portero guadalupano, sin embargo, no les fue posible ampliar la ventaja en los cartones.

Guadalupe se fue metiendo en el partido con el transcurrir de los minutos buscando emparejar el marcador con jugadas a balón parado.

Cuando Guadalupe jugaba mejor, los ticos sorprendieron el ataque y tras un gran pase de Joel Campbell, Ariel Lassiter definió de pierna derecha al minuto 17 y colocó el 2-0 en el tablero.

En el epílogo del primer tiempo el combinado de Guadalupe logró descontar en el tablero al 45+4, cuando Raphaël Mirval aprovechó un descuido en la zaga tica, marchándose los equipos al descanso con el 2-1 en el tablero.

Para la etapa complementaria, el cuadro costarricense presionó en ataque en busca de una anotación que les diera tranquilidad en el encuentro.

GOAL! 🇫🇷 Raphaël Mirval gets one just before half time!

GAME ON in the second half! #GoldCup21🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/MVMwiq0cHm

— Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2021