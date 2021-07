En LAC y a nivel mundial, los gastos en gasolina han aumentado más allá de sus niveles máximos presenciados en el 2019, reflejando un repunte en los viajes por carretera a medida que las personas se preparan para salir de sus casas

Después de que los vuelos se suspendieran en gran medida a causa de la pandemia, dejando a los viajeros confinados en casa en el 2020, el regreso de los viajes por avión se ha convertido en una de las actividades más esperadas e inciertas del 2021. Mastercard ha publicado su informe Recovery Insights : ¿Listos para el despegue ? , una mirada global a las tendencias clave en los viajes por aire y por tierra. Aunque la recuperación de los viajes a nivel mundial sigue siendo desigual en su ritmo, una quinta parte de los países estudiados ha vuelto a alcanzar al menos el 90% de los niveles anteriores a la pandemia en cuanto a las reservas de vuelos nacionales.

El informe, elaborado por Mastercard Economics Institute, se basa en la actividad de ventas agregada y anónima de toda la red mundial de Mastercard para poder comprender mejor la próxima fase de los viajes, sus impulsores y sus retos. Esto incluye el equilibrio entre viajes de ocio y negocio, locales y de larga distancia, y también entre ahorro y gasto. Además, el informe analiza las categorías de gasto que están experimentando un repunte y lo que esto indica en cuanto a la recuperación de los viajes.

«Aunque se ha producido una impresionante recuperación del transporte aéreo nacional en varios mercados, el repunte no se producirá de la noche a la mañana. La pandemia llevó al sector a niveles de gasto que no se habían visto en más de 15 años», dijo Bricklin Dwyer, economista principal de Mastercard y director del Mastercard Economics Institute. «Aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, el ahorro acumulado, el deseo de aventurarse a salir lejos de casa y la luz verde de los gobiernos podrían producir vientos favorables y significativos para la recuperación continua de los viajes».

Las principales tendencias son:

Los consumidores siguen eligiendo opciones de viaje por carretera, al tiempo que sube el gasto en gasolina . Los viajes locales por carretera se están convirtiendo en una gran tendencia en el 2021, ya que cada vez más personas viajan por su país para disfrutar de lugares más pequeños, cerca de playas y montañas. Entre los países que están experimentando un incremento del gasto en gasolina se encuentran Argentina (+28%), Brasil (+31%) y la República Dominicana (+39%), en comparación con enero del 2019.

En LAC, la demanda de viajes por avión está siendo liderada por los consumidores de Colombia, México y la República Dominicana . Los niveles de reservas pre-pandemia han sido superados por los viajeros de la República Dominicana (+29% de gasto aéreo); México (+35%) está experimentando una situación similar liderada por los que viajan durante las vacaciones de primavera, y Colombia también está experimentando un repunte significativo (+12%).

. Los niveles de reservas pre-pandemia han sido superados por los viajeros de la República Dominicana (+29% de gasto aéreo); México (+35%) está experimentando una situación similar liderada por los que viajan durante las vacaciones de primavera, y Colombia también está experimentando un repunte significativo (+12%). Los viajes de negocios a nivel mundial muestran leves signos de recuperación.

En LAC, las reservaciones de viajes de negocios se han estado haciendo a un ritmo más lento que las de los viajes por placer. En comparación con el cuarto trimestre del 2019, los viajes corporativos se vieron representados en México (-10%), la República Dominicana (+2%), Colombia (-7%), Brasil (-57%) y Argentina (-63%). Es interesante resaltar que los viajes de pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han recuperado más rápidamente que en las grandes empresas. Estas cifras son significativas, considerando que las PYMES suelen gastar menos en vuelos, hoteles y restaurantes que las grandes empresas.

Rutas de viaje a observar con la reapertura de las fronteras. La reapertura limitada de las fronteras ha resultado ser un reto para los viajeros y el sector turístico, pero algunos corredores abiertos, como el de la República Dominicana a Estados Unidos y el de México a Estados Unidos, están alcanzando y, en algunos casos, superando los niveles anteriores a la pandemia.

«El año que pasó no ha hecho más que reforzar lo importante que son los viajes para conectarnos con los amigos, la familia y el mundo en general, al igual que para nuestras comunidades empresariales y nuestra realización personal», dijo Raj Seshadri, presidente de Datos y Servicios de Mastercard. «Las implicaciones económicas del turismo son enormes, ya que prácticamente ningún sector se mantiene intacto cuando los viajeros se quedan en casa. A través de nuestro informe Recovery Insights, hemos ayudado a las aerolíneas a rediseñar las rutas de viaje, a los minoristas a reajustar el inventario y a las ciudades a experimentar cambios en el gasto en los alrededores. Se trata de facilitar decisiones más inteligentes para obtener mejores resultados hoy y mañana».

Mastercard lanzó Recovery Insights para ayudar a las empresas y a los gobiernos a gestionar mejor los riesgos económicos surgidos por el COVID-19. A través de esta iniciativa, Mastercard ha proporcionado perspectivas basadas en datos, análisis y otros servicios a empresas y gobiernos para ayudarles a entender las cambiantes tendencias de gasto de los consumidores y saber cómo abordarlas.

En Mastercard nos esforzamos por proporcionarle tranquilidad a nuestros tarjetahabientes, garantizándoles facilidad, simplicidad y lo mejor por su dinero durante sus viajes. También ofrecemos otros servicios exclusivos para determinados tarjetahabiente:

Los servicios de viaje y estilo de vida de Mastercard (Mastercard Travel & Lifestyle Services) ayudan a nuestros tarjetahabientes volver a viajar gracias a la planificación de viajes, ofertas, reservas y asistencia práctica de conserjería las 24 horas del día, un servicio que se ha vuelto aún más importante hoy a la luz de los constantes cambios en las normas y regulaciones de viaje, junto con las preocupaciones de salud.

un servicio que se ha vuelto aún más importante hoy a la luz de los constantes cambios en las normas y regulaciones de viaje, junto con las preocupaciones de salud. Con la tarifa de hotel más baja y las garantías de alojamiento en hoteles — junto con la cobertura del seguro para cancelaciones de viaje, pérdida de equipaje, protección para viajes compartidos (ride-share), alquiler de coches y mucho más — los tarjetahabientes pueden tener la tranquilidad de saber que estarán cubiertos y protegidos durante su viaje y que siempre obtendrán la mejor calidad y el mejor precio, es decir, exactamente lo que esperan por el precio que pagaron.

— los tarjetahabientes pueden tener la tranquilidad de saber que estarán cubiertos y protegidos durante su viaje y que siempre obtendrán la mejor calidad y el mejor precio, es decir, exactamente lo que esperan por el precio que pagaron. Además, com ofrece a los viajeros experiencias que solo se tienen una vez en la vida y ofertas especiales, como Mastercard Travel Rewards y beneficios en sus ciudades de destino.

El informe completo Recovery Insights: ¿Listos para el despegue? puede verse aquí. Este es el cuarto informe de la serie Recovery Insights; los informes anteriores pueden consultarse aquí.

*Las cifras sobre la gasolina no están actualizadas.

