Jewison fue formado en la cantera del Team

Redacción – Luis Fernando Suárez lo elogió hace unas semanas atrás y ahora se le suma David Patiño, entrenador del Herediano, que está fascinado con calidad del juvenil de 17 años, Jewison Bennette, a quién señala que no quiere «quemar».

Patiño afirma que irá dando chance al talentoso futbolista formado en la cantera del equipo que nació grande, que también cautivó al timonel de La Sele, que dijo que lo iba llevar a la Copa Oro pero al no estar en la pre-lista de 60 jugadores no pudo convocarlo.

Este «grandísimo jugador» como lo calificó Suárez, es de perfil zurdo y su habilidad lo ha llevado a destacar desde niño. Además, Jewison puede jugar como extremo izquierdo, pero también se desempeñar como delantero o lateral.

Esa polifuncionalidad habría sido otro factor que enamoró al colombiano, que promete educar y cuidar bien, ya que pinta para tener un gran futuro.

Bennette es una de las grandes promesas del Team y realizó toda la pretemporada con la institución, por lo que está más que listo para hacerle frente al Apertura 2021.

El timonel del Herediano considera a Jewison como un magnífico jugador, por lo que buscará llevarlo paso a paso, con la misión de no quemarlo.

La afición del conjunto florense ya quiere ver en acción al diamante en bruto de la institución, pero David Patiño tiene otro plan con el talentoso juvenil.

«Es un gran jugador, magnífico jugador que lo tenemos contemplado, no lo quiero quemar, creo que no es el momento de quemarlo va a entrar, va a tener minutos sin duda. Coincido con el entrenador nacional que es un diamante en bruto que hay que llevarlo de a poquito para no quemarlo», afirmó Patiño.

Cabe resaltar, que es Jewison es hijo del ex-jugador del Herediano del mismo nombre, que se retiró desde el 2010, pero gracias a su retoño volvió a la palestra pública.