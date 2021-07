Herediano inició torneo dedicado a su centenario con derrota

Redacción – El veterano delantero florense, Jonathan McDonald, se mostró muy molesto por nivel del Team en la primera fecha del Apertura 2021, debido que perdieron por 0-1 ante Guadalupe, lo cuál ve como una «cachetada» para el plantel.

McDonald afirma que empezar el torneo con una caída le da mucha bronca, debido que la misión del equipo que nació grande es tener un gran semestre.

Uno de los objetivos trazados por los comandados por David Patiño es no estar sufriendo al final de la fase regular, por lo que el atacante de 34 años afirma que deben lavarse la cara para no estar viviendo ratos complicados.

Inclusive, el ariete no quiere que Herediano dependa de la suerte para clasificar, por lo que ve como un duro golpe el resultado cosechado ante los guadalupanos, por ello asegura que deben ir a ganar de visita ante Jicaral en la fecha 2 para reivindicarse.

Jonathan McDonald dejó las excusas de lado y afirma que deben ponerse vivos en el certamen, con el fin de levantarse más fuertes tras el primer traspié cosechado.

«Da mucha bronca empezar así, no podemos empezar a perder puntos en el inicio del torneo, porque al final no queremos estar sufriendo como lo hicimos el torneo pasado, que un equipo de la planilla que tenemos no podemos estar dependiendo de otros resultados y de básicamente la suerte, así que es un golpe duro para el grupo.

También una cachetada para ponernos vivos y empezar a meterle más intensidad, más ritmo y la diferencia fue que Guadalupe tuvo una y la concretó, nosotros tuvimos varias y no lo logramos, así que hay que ponerle cuidado a eso, no solo los delanteros, sino que también el resto de compañeros, así que poner las barbas en remojo y trabajar», afirmó Jonathan McDonald a FUTV.

En el duelo ante Guadalupe, McDonald se mostró un poco desesperado por anotar, ya que la última anotación conseguida por el ariete fue el 19 de septiembre del 2020, debido que estuvo mucho tiempo lesionado y está ansioso por volver a festejar.