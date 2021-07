Faerrón tiene contrato hasta el 2025 con el León

Redacción – ¿Saldrá Fernán Faerrón de Alajuelense? Esa es la pregunta que se hacen muchos liguistas, por lo que Fernando Ocampo, presidente de La Liga, salió aclarar todos los rumores y señala que de momento todo son especulaciones.

Faerrón tuvo una reunión este 16 de julio con Agustín Lleida, su papá y su representante, con el fin de conocer opciones del futuro del zaguero y saber su situación.

Además en la misma hablaron de conocer si hay un interés de algún otro club del exterior, por ello han valorado y conversado de esa opción que pueda haber.

Esa reunión desató una gran cantidad de rumores en las redes sociales. Pero ante la misma, Ocampo tiene clara la posición del León y afirma que no tienen ninguna oferta para el zaguero de 20 años, que cuenta con un futuro prometedor.

Incluso, el mandamás rojinegra señala que todavía no hay documentos o propuestas formales por el defensor, que tiene contrato con La Liga hasta junio del 2025.

En los últimos días se ha rumoreado de un posible cambio entre el León y LA Galaxy de la MLS, que se dejarían a Faerrón y al cuadro erizo llegaría Pipo González, lo cuál fue desmentido categóricamente por el presidente rojinegro.

Fernando Ocampo afirma que lo que sucede son agentes que llaman a La Liga para hacer un sondeo, por lo que deja claro que no hay nada en concreto por Faerrón.

«En este momento todo son especulaciones, nosotros en la actualidad no tenemos ninguna oferta formal de nadie y no solo por Fernán Faerrón que es un gran jugador o de otros, mucha gente se acerca y muchos preguntan pero en esto es claro que hasta que uno no tenga documentos o propuestas formales por escrito todo son especulaciones.

Muchas veces sucede que hay agentes que están llamando y dicen fulano de tal, está en órbita de tal lado pero lo que van hacer es un pulso para traer de colocarlo, nosotros estamos tranquilos con la plantilla y venimos trabajando en seguir proyectando a los muchachos.

La gira a Washington tuvo ese valor de que cada vez más muchachos tengan esa oportunidad se hacerlo internacional y si se dan oportunidades buenas para el club, es algo que nosotros podemos considerar. En el papel no hay nada efectivamente, no le vamos a cerrar la puerta a nadie, pero no es esa urgencia de regalar un jugador y sé que le llegará la oportunidad», afirmó Fernando Ocampo al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Los manudos no regalarán a ninguno de sus cachorros a ningún equipo, por lo que si un club quiere alguna de sus joyas deberá pagar la clausular de recisión que tienen en su respectivo contrato profesional con Alajuelense.