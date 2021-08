Redaccion- Aprendizaje continuo y habilidades digitales son claves para fortalecer el mercado laboral.

La digitalización en el sector laboral y la llegada del trabajo híbrido, determinan las nuevas tendencias del mercado, pero además resaltan las habilidades que debe ofrecer el talento en Costa Rica y la región.

LEA TAMBIEN: (Fotos) Keyla Sánchez: «Yo era bien fea, yo era lo más feo del mundo»

Justamente, este fue el fin del Talent Summit 2021 powered by elev8, un evento que evidenció la importancia del aprendizaje continuo, del conocimiento digital y automatizado, así como de la resiliencia en momentos de crisis.

Este espacio ofreció datos tan llamativos como el hecho de que, en el 2025, 85 millones de los empleos que hoy conocemos desaparecerán, pero que, para el mismo periodo, se esperaría crear 97 millones de nuevos empleos gracias a la tecnología que se ha venido implementando.

“Las condiciones laborales actuales nos retan a ofrecer espacios que permitan aprovechar el talento y a entender que estamos inmersos en una dualidad”, explicó Vanessa Gibson, Investment Climate Director de CINDE, tomando como referencia que el 70% de la fuerza laboral estadounidense espera mantenerse en teletrabajo.

Para retener el talento en una empresa, es necesario evolucionar las competencias necesarias dentro de un mismo puesto o perfil (upskilling), pero también se vuelve trascendental preparar a un profesional para que desarrolle las competencias técnicas que requiere un mercado laboral tan dinámico (reskilling).

Por su parte, el estudio “Esperanzas y Miedos” de PwC resaltó que aún queda mucho por hacer para crear un lugar de trabajo que permita que cada individuo pueda dar lo mejor de sí mismo.

Para Stephanie Mora, Gerente de People & Organization de PwC, la transformación de la fuerza laboral incluye estrategias claras en modelos operativos; planificación del talento; aprendizaje continuo e innovación; experiencia del empleado; y un ambiente de trabajo donde haya oportunidades de trabajo remoto y acercamiento con sus líderes.

Por esta razón, el 50% de los empleados a nivel mundial requerirá de capacitaciones (reskilling) para el año 2050, de acuerdo con Enrique Burgos, Global Head of Marketing elev8 education.

“Si queremos competir debemos estar preparados, desde el punto de vista no sólo empresarial sino país, formando equipos y ciudadanos continuamente -llamado lifelong learning- para no encontrarnos con una situación de riesgo o una crisis de desempleo”, agregó Burgos. Y es que, según el World Economic Forum, dos de cada tres empleadores encontrarán un retorno de su inversión al hacer reskilling en menos de un año.

El evento cerró con la participación de la conferencista Beth Davies, ex Directora de Aprendizaje de Tesla, quien evidenció la importancia de desarrollar a nuevos profesionales en áreas de tecnología ante la inminente escasez de talento que afecta no solo a Estados Unidos, si no al mundo entero.

“Tuvimos que competir, en temas de reclutamiento de talento, con empresas como Google, Apple… y era difícil porque apenas estábamos iniciando. Necesitábamos ingenieros especializados y eran muy pocos en el mercado. Por eso, Tesla no podía simplemente contratar talento, necesitaba formarlo”, detalló Davies. La agenda incluyó ponencias de expertos de empresas como Citi, PwC, Tek Experts, IBM, Pfizer, entre otras.